Santé : Fumer affecte durablement le placenta des femmes enceintes

Selon une étude, le placenta, vulnérable, conserverait la «mémoire» de l’exposition au tabac des femmes avant leur grossesse.

Des chercheurs de l’INSERM, du CNRS et de l’université de Grenoble Alpes (UGA) ont étudié l’ADN placentaire de 568 femmes réparties en trois catégories: non-fumeuses, ayant arrêté de fumer dans les trois mois précédant la grossesse ou ayant continué à fumer avant et pendant leur grossesse.

Activation et répression des gènes

Le placenta conserverait donc la «mémoire» de l’exposition au tabac des femmes avant leur grossesse, expliquent l’INSERM, le CNRS et l’UGA dans un communiqué accompagnant l’étude. Il a été montré que la consommation de tabac pendant la grossesse avait de nombreuses conséquences néfastes sur la santé de la mère et de l’enfant, mais «les mécanismes en jeu sont encore mal connus». On sait par ailleurs que le placenta, vulnérable à de nombreux composés chimiques, joue un rôle crucial dans le développement du fœtus.