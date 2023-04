Suisse: Fumer du cannabis de synthèse en toute légalité, c’est terminé

Pas d’étude sur les dangers

Le concept des drogues de synthèse regroupe différentes substances psychotropes nouvelles qui produisent des effets divers et qui, parce qu’elles ont fait l’objet de modifications en laboratoire, continuent à échapper à la loi, précise la Confédération. Leur fabrication et leur commerce sont illégaux et passibles des sanctions pénales dès qu’elles sont inscrites dans la liste des stupéfiants. Les autorités suisses mettent en garde sur les dangers que représentent les drogues comme le HHC sur la santé. Aucune étude précise sur ses effets secondaires n’a pour l’instant été réalisée.