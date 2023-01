Cannabis : Fumette autorisée dans cet hôtel de Las Vegas

Fumer un petit joint dans sa baignoire ou allongé sur son lit: c’est ce que pourront faire les clients de l’hôtel The Lexi dont l’ouverture est prévue en avril prochain, à Las Vegas. La ville la plus peuplée de l’État du Nevada est le seul endroit aux États-Unis où il est autorisé de consommer du cannabis à l’intérieur des lieux publics.

Un étage entier dédié à la fumette

L’établissement, qui appartient au groupe Elevations Hotels and Resorts, disposera de 64 chambres pour la plupart non fumeur. Dans certaines d’entre elles, situées au quatrième étage, la clientèle sera toutefois autorisée à consommer du cannabis. Un système d’aération spécial sera installé à cet étage-là. «Le Lexi permet à la marque Elevations Hotels and Resorts d’illustrer véritablement notre engagement à créer un nouveau type de concept hôtelier, se réjouit Alex Rizk, PDG du groupe, dans un communiqué de presse relayé par «Forbes». Avec le Lexi, notre objectif est d’offrir aux clients quelque chose de vraiment nouveau à Las Vegas.»