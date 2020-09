France : Fumeurs de crack: un tunnel d’une gare RER de Paris évacué

Le tunnel de la gare Rosa Parks était devenu en repaire pour de nombreux sans-abri consommant de la drogue. Ceux-ci ont été délogés jeudi par la police.

Les usagers de crack et de nombreux migrants ont défilé dans le calme à la sortie du tunnel, rempli de détritus et d’abris de fortune.

À partir de 7h00, 86 personnes ont été évacuées, selon la préfecture de police. Les usagers de crack et de nombreux migrants ont défilé dans le calme à la sortie du tunnel, rempli de détritus et d’abris de fortune. La plupart ont été dispersés dans le quartier, sans solution de relogement. Une trentaine de places d’hébergement étaient ouvertes, selon la préfecture, mais aucun dispositif n’était prévu pour orienter les sans-abri.

Pour Anissa, 40 ans, accro au crack depuis 23 ans, «on ne fait que reculer le problème». «On a été à la Chapelle, à Saint-Denis, à porte d’Aubervilliers… Et maintenant où ? Peut-être qu’on finira à fumer en bas des Champs-Élysées», soupire-t-elle. «Clochards, prostituées, crackers, on a tous une souffrance en nous. On ne cherche pas à faire peur, on n’est pas fiers de ça, mais ce n’est pas comme ça qu’on va s’en sortir», ajoute-t-elle, en réclamant «un endroit» où pouvoir fumer loin des regards.