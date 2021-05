Covid-19 - Fumeurs et patients à risque moins bien protégés après la vaccination

Moins d’anticorps chez les groupes à risque

Quatre-vingt-six travailleurs exerçant dans la santé, vaccinés avec le produit de Pfizer-BioNTech, ont pris part à l’étude dirigée par Mikiko Watanabe, endocrinologue et spécialiste du métabolisme à l’Université La Sapienza à Rome. Les échantillons ont été prélevés avant la première dose et dans les quatre semaines après la deuxième dose.

Les résultats montrent que le sang des personnes appartenant aux groupes à risque présentait moins d’anticorps contre le Sars-Cov-2 que celui des autres participants. Une analyse plus détaillée a également démontré qu’un tour de taille plus élevé, le tabagisme, l’hypertension artérielle et un délai plus long depuis la deuxième vaccination étaient associés à des taux d’anticorps plus faibles, indépendamment de l’indice de masse corporelle, de l’âge et du sexe.