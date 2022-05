Proche-Orient : Funérailles de la journaliste Shireen Abu Akleh à Jérusalem

Les funérailles de la journaliste tuée mercredi à Jénine par balle lors d’une opération militaire israélienne se tiennent vendredi dans une église de Jérusalem.

Balle dans la tête

Shireen Abu Akleh portait un gilet pare-balles siglé «presse» et un casque de reportage à Jénine, ville située en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans, quand elle a reçu une balle dans la tête.

L’annonce de son décès a suscité une vive émotion dans les Territoires palestiniens et dans le monde arabe où ses reportages ont été suivis pendant plus de deux décennies, ainsi qu’en Europe et aux États-Unis. Plusieurs rassemblements spontanés ont eu lieu dans les Territoires palestiniens pour protester contre sa mort et une rue de Ramallah va être rebaptisée à son nom.