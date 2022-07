Japon : Funérailles de Shinzo Abe, l’enquête sur l’assassinat se poursuit

La famille et les proches de Shinzo Abe devaient assister mardi à Tokyo aux funérailles de l’ancien Premier ministre japonais assassiné vendredi dernier.

La cérémonie devait se dérouler dans l’après-midi au temple bouddhiste Zojoji, dans le centre de Tokyo, en présence notamment de la veuve de Shinzo Abe, Akie, et du Premier ministre en exercice Fumio Kishida.

«Je suis choqué et en colère. Je n’arrive pas à surmonter ma tristesse, alors je suis venu déposer des fleurs et prier», confie à l’AFP Tsukasa Yokawa, 41 ans. «Je le respectais vraiment. C’était un grand Premier ministre qui a fait beaucoup pour accroître la présence du Japon dans le monde», ajoute-t-il.

Des hommages publics devaient avoir lieu à une date ultérieure à Tokyo et dans le département de Yamaguchi (sud-ouest), dont Shizo Abe était l’un des représentants à la chambre basse du Parlement.

Décoration posthume

Plus de 2000 personnes avaient participé lundi à une veillée funèbre dans le même temple, dont Fumio Kishida, un représentant de l’empereur Naruhito, des figures du monde politique et économique japonais et des diplomates étrangers.