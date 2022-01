Peter Dinklage furax contre Blanche-Neige

Peter Dinklage : Furax contre le casting de «Blanche-Neige et les Sept nains»

L’acteur Peter Dinklage a dit tout le mal qu’il pensait du choix de l’actrice qui incarnera Blanche-Neige. Il trouve le film paradoxal par rapport à la vision passéiste des nains.

Disney prépare en ce moment le remake en live action de «Blanche-Neige et les Sept nains». Si ce film ne débarquera pas sur nos écrans avant une paire d’années, au mieux, il fait déjà beaucoup parler. Notamment parce que la production a choisi une actrice métisse, Rachel Zegler, 20 ans, pour incarner Blanche-Neige . Ce que ne comprend pas Peter Dinklage, inoubliable Tyrion Lannister dans «Game of Thrones».

«Faire encore un remake n’a aucun sens pour moi. Il y a beaucoup d’hypocrisie. Sans vouloir offenser qui que ce soit, j’ai été surpris quand ils ont annoncé que le rôle de Blanche-Neige était confié à une actrice latino. En parallèle, ils s’évertuent à vouloir raconter l’histoire de Blanche-Neige et de ses sept nains», a pesté l’acteur américain de 52 ans dans le podcast «WTF», dont les propos ont été retranscrits par Allociné. Selon lui, ce côté «progressiste» du casting est paradoxal par rapport aux rôles des sept nains: «La production est progressiste d’une certaine manière, mais elle continue à vouloir raconter cette putain d’histoire arriérée où sept nains vivent ensemble dans une grotte». Dinklage, atteint d’achondroplasie qui a stoppé sa croissance à 1,32 m, a regretté que, malgré le fait d’avoir joué les premiers rôles au cinéma ou à la télé, les personnes atteintes de nanisme ne soient pas représentées de manière plus positive dans l’industrie: «Est-ce que je n’ai rien fait pour faire avancer la cause? Je suppose que je ne suis pas assez important».



Le site français précise toutefois que Disney n’a pas encore livré le moindre indice concernant sa vision des nains dans ce remake. Si Peter Dinklage avait été aux commandes de ce film, et non Marc Webb, il aurait donné une «tournure détraquée, cool ou progressiste» à ce conte, originellement écrit par les frères Grimm en 1812.