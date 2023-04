Drake furax d’entendre sa voix sur un titre créé par un IA

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans la société. Alors que ChatGPT fait débat et qu’une photo artificiellement créée a été récompensée, le monde de la musique n’est pas épargné par le phénomène. Certains artistes en rigolent, comme David Guetta qui avait joué un titre en live avec la voix d’Eminem créé par une IA. Drake, lui, ne prend pas ça à la légère. Récemment, plusieurs morceaux sur lesquels on entend une fausse voix du rappeur canadien ont fait surface sur le Net. Notamment un où un faux The Weeknd chante avec lui est particulièrement réussi. Le rappeur star s’est insurgé de l’exploitation de sa voix.