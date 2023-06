Pete Davidson furax qu’on le critique pour son chiot

Depuis fin mai 2023, et l’achat d’un chien dans une animalerie de New York, Pete Davidson essuie un feu nourri de critiques. Elles proviennent de fans, de défenseurs de la cause animale ou encore de la puissante association PETA qui reprochent au comédien de ne pas avoir adopté un chien dans un refuge. C’est d’ailleurs à PETA que l’ex de Kim Kardashian a laissé un message vocal rageur.