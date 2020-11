Jon Jones est aussi incontrôlable sur le ring qu’en dehors. Considéré par certains comme le plus grand combattant de MMA de l’histoire, l’ex-champion des poids mi-lourds de l’UFC aux 26 victoires en 28 combats (pour une défaite et un sans-décision) traîne également un lourd passif avec la justice américaine. À cause, notamment, de nombreux excès au volant (conduite sans permis, en état d’ivresse, excès de vitesse).