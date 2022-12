Fusil, poison et couteau pour éliminer l’époux cocu

Un plan machiavélique

Pendant le voyage, Ana a contacté la famille du mari pour annoncer de prétendues envies suicidaires de celui-ci. Le frère et l’ex-compagne et mère des enfants du médecin se sont aussitôt rendus au Portugal. L’homme et sa famille sont repartis sans Ana et le «pote gay». Trois jours plus tard, le médecin a fait part de son intention de divorcer. Ana et son amant sont rentrés en Suisse en voiture. Dans leurs bagages, ils avaient des gants, un fusil et la mort-aux-rats…