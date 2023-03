Fusillade à Delémont: cinq coups de feu «destinés à faire peur»

Cinq coups de feu ont été tirés à bout portant d’une voiture avec de la munition d’ex-Yougoslavie, le 28 février 2021 à Delémont. Point culminant d’une rivalité exacerbée entre deux bandes rivales, cette fusillade a fait un blessé et trois prévenus cités à comparaître cette semaine devant le Tribunal pénal, à Porrentruy. Tandis que le procureur réclame des peines de prison de 14 ans contre le tireur, 12 ans contre le chauffeur et 9 ans contre un passager, la défense demande une peine de 36 mois de prison pour le tireur et l’acquittement pour ses complices.