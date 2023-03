Fusillade à Delémont: il a tiré «par crainte de passer pour un faible»

«Miraculeusement»

«Ce Noir, il nous tuera, moi et mes frères», pensait le tireur qui, après son arrestation, a évoqué «une ambiance dans la voiture qui l’a poussé à faire feu sur un talus», sans intention de viser quiconque. Il a touché un rival dans le bas du dos et si personne n’a été tué, c’est «miraculeusement».

«Par chance, il n’a pas touché plus de personnes», a insisté la présidente du tribunal, en constatant à propos des accusés que «leur loyauté très forte entre eux s’est atténuée» au fil de la procédure.

Mobile futile

Pour le tribunal, le tireur a agi pour un mobile futile, comme des regards insistants, mais sans situation conflictuelle pouvant être qualifiée de grave. «Un seul coup de feu aurait suffi à faire peur», a relevé le tribunal. Tirer cinq coups de feu sur cinq personnes, c’était tenter de les tuer froidement.

La défense demandait une peine de 36 mois de prison pour le tireur et l’acquittement pour ses complices. Le Tribunal pénal a prononcé des peines de prison de 12 ans contre le tireur et le chauffeur, ce dernier ayant des sursis révoqués, ainsi qu’une peine de 5 ½ ans contre le passager arrière par qui l’arme est passée et à son terme, une expulsion pour cinq ans.