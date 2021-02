États-Unis : Fusillade dans une clinique du Minnesota, plusieurs blessés

Un homme été interpellé après avoir tiré dans une clinique de la ville américaine de Buffalo mardi. Cinq personnes ont été blessées.

Une témoin, prénommée Tiffany, a raconté qu’elle venait de se garer pour déposer sa mère à la clinique quand elle a vu deux infirmières se précipiter vers sa voiture. «Elles sont entrées et m’ont dit qu’elles avaient entendu environ onze coups de feu en une minute», a-t-elle expliqué. «Elles n’ont pas vu le tireur mais elles ont supposé que c’était une fusillade et deux minutes plus tard nous avons vu les vitres de la façade exploser et nous sommes parties».