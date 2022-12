Russie : Fusillade dans une université: la perpétuité pour l’ex-étudiant

L’auteur du massacre qui avait fait six morts et des dizaines de blessés dans l’Oural en 2021 passera le reste de sa vie en prison.

Sur cette photo d’archives prise le 21 septembre 2021, des fleurs et une voiture jouet sont déposées sur une table à l’entrée du campus universitaire de Perm, dans l’Oural, un jour après qu’un tireur a tué six personnes sur le campus universitaire.

Un tribunal russe a condamné mercredi à la réclusion à perpétuité l’auteur d’une fusillade à l’université d’État de Perm, dans l’Oural, qui avait fait six morts et des dizaines de blessés en 2021, a indiqué le Comité d’enquête russe. Timour Bekmansourov, 19 ans, a été reconnu coupable du meurtre de plusieurs personnes, commis «pour des motifs relevant du hooliganisme», et condamné à la prison à perpétuité, a précisé dans un communiqué le comité, chargé des principales investigations dans le pays.

Le 20 septembre 2021, Timour Bekmansourov, étudiant à la faculté du droit de l’Université de Perm, qui disposait d’un permis de port d’armes, s’est rendu dans l’établissement armé d’un fusil et a ouvert le feu. Selon des témoins, certains étudiants, pris de panique, ont sauté par la fenêtre. L’attaque a fait six morts et des dizaines de blessés, avant que le tireur ne soit désarmé et arrêté par la police.