Etats-Unis – Fusillade du Michigan: «sans pitié», il a semé la mort dans son lycée

États-Unis : Fusillade du Michigan: «sans pitié», il a semé la mort dans son lycée

Le lycéen américain qui a tué quatre élèves dans son école mardi a été décrit comme «sans pitié» par la police. Il sera jugé comme un adulte.

Traumatisme

Ses mobiles restent un mystère car il ne s’est pas expliqué depuis son arrestation et a choisi de garder le silence lors de sa comparution. Il a plaidé non coupable par la voix de son avocat.

Le tireur, porteur d’un pistolet semi-automatique Sig Sauer calibre 9 mm, acheté quatre jours plus tôt par son père, a ouvert le feu peu avant 13 h 00 locales, progressant méthodiquement dans le lycée et tirant notamment sur les portes des classes où s’étaient barricadés les élèves. Il a tiré au moins 30 balles. «Il est clairement venu pour tuer des gens», a résumé sur CNN le shérif Bouchard.

Les adolescents décédés sont deux filles âgées de 14 et 17 ans et deux garçons âgés de 16 et 17 ans. Trois jeunes victimes restaient hospitalisées mercredi, dont une fille de 14 ans dans un état critique. Trois autres élèves et un enseignant de 47 ans ont pu rentrer chez eux. Le shérif Bouchard a estimé mercredi que le tireur avait tiré au hasard, sans choisir de victimes préalablement identifiées.