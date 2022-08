Vaud: Fusillade: «Le bruit n’excusera jamais un acte aussi barbare»

«On jouait dehors avec les enfants quand on a entendu les tirs.» Un peu moins d’une journée après que des coups de feu ont été tirés à la rue des Sports à Chavornay, mardi vers 19 h, les habitants du quartier sont sous le choc. Un groupe de mamans commente: «C’était une journée normale. Certes, les enfants faisaient un peu de bruit, mais rien d’extraordinaire. Quoi qu’on dise, ça n’excusera jamais un acte aussi barbare.»

Cette question du bruit revient régulièrement quand on interroge les riverains. Le tireur, un homme de 63 ans vivant seul, semblait très attaché à sa tranquillité. «Gamine, je me suis déjà fait engueuler par lui parce qu’on jouait bruyamment. Et j’ai entendu dire qu’il avait aussi eu des différends à ce sujet, avec la victime», explique une commerçante. Une voisine abonde: «Il avait lancé des pétards sur mon beau-frère, une fois où il répétait dans la rue avec sa grosse caisse.»