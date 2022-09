Thaïlande : Fusillade meurtrière dans un site militaire à Bangkok

«Le sergent-major Yongyuth Mungkornkim (59 ans) portait une arme à feu inconnue et a tiré sur d’autres officiers de l’armée», a indiqué le colonel Sirichan Nga-thong, un porte-parole adjoint de l’armée, dans un communiqué. «Deux soldats sont morts et un autre est blessé et hospitalisé (…) Yongyuth a fui la scène mais la police et des inspecteurs de l’armée ont réussi à l’arrêter au sein du complexe», a-t-il précisé. Le tireur «fait l’objet d’une procédure juridique», a-t-il poursuivi.