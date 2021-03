États-Unis : Fusillade mortelle au mémorial de George Floyd

Alors que le procès du policier Derek Chauvin s’ouvre ce lundi, une personne a perdu la vie suite à une fusillade survenue samedi au mémorial de George Floyd à Minneapolis, dans le Minnesota.

Des témoins ont évoqué deux personnes qui se disputaient en sortant d’un magasin proche du mémorial. Une voiture aurait été impliquée dans la fusillade. Le porte-parole de la police de Minneapolis a confirmé que la cause était un «désaccord verbal».

A l’arrivée de la police, la victime avait déjà été emmenée à l'hôpital, où elle est par la suite décédée. L’identité de la victime n'a pas été communiquée. Le tireur n’a pu pour le moment être identifié et la police a lancé un appel à témoins afin de retrouver le véhicule impliqué.

La criminalité dans cette zone de la ville a fortement augmenté en 2020: il y a eu 19 fusillades (mortelles ou non) au cours de l’année écoulée, dont 14 entre le 1er mai et le 31 août, contre seulement 3 l’année précédente et aucune durant les mois de l’été 2019.