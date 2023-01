Canton de Neuchâtel : Fusion des ambulances des vallées neuchâteloises

Depuis le 1er janvier, la société Ambulances Roland Sàrl et le service des ambulances du Val-de-Travers ne constituent plus qu’une seule et même entité. La nouvelle structure compte une cinquantaine de collaborateurs et opère sur l’entier du territoire cantonal.

Les ambulances du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers font désormais bloc commun. (Image d’illustration) VQH

C’était dans l’air depuis 2019. C’est fait. Depuis le 1er janvier, la société Ambulances Roland Sàrl et le service des ambulances du Val-de-Travers ont fusionné. La nouvelle entité baptisée «Ambulances des vallées neuchâteloises» compte une cinquantaine de collaborateurs et garde ses deux bases historiques à Boudevilliers (commune de Val-de-Ruz) et à Couvet (commune de Val-de-Travers). «Nous allons opérer sur l’entier du territoire neuchâtelois au sein du dispositif préhospitalier qui comprend également les ambulances du service de la protection et de la sécurité de la Ville de Neuchâtel et celles du service d'incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises», a signalé «Ambulances des vallées neuchâteloises», jeudi.



Pour rappel, en juin dernier, les Conseils généraux de Val-de-Ruz et de Val-de-Travers avaient validé l’achat de la société Ambulances Roland, afin de permettre la finalisation d’un rapprochement entamé depuis octobre 2019, avec le service des ambulances du Val-de-Travers. Cette fusion vise à rendre le dispositif préhospitalier neuchâtelois «encore plus efficace sur tout le territoire cantonal et pour garantir la sécurité sanitaire des régions».

La nouvelle société est propriété à parts égales des deux communes.





