Sports de combat: Fusion entre les poids lourds du catch et du MMA

Le mastodonte du divertissement Endeavor, actuellement propriétaire de l’UFC, détiendra une participation majoritaire de 51% dans la nouvelle entité, contre 49% pour les actionnaires de WWE, précisent les deux groupes, dans leur communiqué qui a annoncé lundi la fusion. La nouvelle entité, qui sera cotée à la Bourse de New York au second semestre, sera valorisée plus de 21 milliards de dollars: 12,1 milliards pour UFC et 9,3 milliards de dollars pour WWE.