Sécurité: Fusion service civil et PC: «On risque de revenir à la voie bleue»

La nouvelle est tombée discrètement mardi soir: la commission de la sécurité du National veut mettre le turbo dans l’une des variantes du Conseil fédéral visant à assurer les effectifs de l’armée (voir encadré). Elle veut en effet regrouper au plus vite la protection civile (PC) et le service civil dans une seule entité, sous l’égide du Département de la défense, dans le but de pallier la baisse des effectifs de la PC. Parmi les opposants au projet, deux élus de bords différents, le Vert neuchâtelois Fabien Fivaz, fervent défenseur du service civil, et l’UDC valaisan Jean-Luc Addor, partisan de l’armée.

«On risque de revenir à la «voie bleue»

Les deux s’accordent sur le fait que service civil et PC sont des systèmes complètement différents. «Il ne faut pas mélanger des pommes et des poires», résume ainsi Jean-Luc Addor. En effet, le service civil relève de la Confédération et est rattaché au Département de l’économie. Il sert de service de remplacement pour tous les Suisses aptes à faire l’armée mais qui ont un problème de conscience. Les civilistes ont pour obligation de fournir des services à la population, comme des travaux dans un EMS, en forêt, etc. Ils doivent aussi effectuer un service 1,5x plus long que les soldats. Quant à la PC, elle comporte essentiellement des aspects cantonaux. Et fonctionne selon une organisation militaire, avec des grades et des uniformes.

«Le service civil a son propre fonctionnement basé sur un partenariat public-privé, avec un cahier des charges bien précis. Avec la fusion, il va donc disparaître et ce sera «le retour à des temps révolus d’une société militarisée», estime Fabien Fivaz. En outre, il doute que des civilistes veuillent entrer dans la PC et son fonctionnement militaire. «On risque du coup revenir à la «voie bleue», (soit l’inaptitude au service pour raisons médicales) estime-t-il. En effet, les gens vont réfléchir: ‘si je n’ai le choix qu’entre l’armée ou la PC, autant me trouver un certificat médical’redoute-t-il. «On va donc clairement affaiblir tout notre système de milice».

Confusion des genres

Du côté de Jean-Luc Addor, il y a «confusion de genres». Pour lui, les deux entités sont trop différentes pour être fusionnées. «Les cantons apprécient beaucoup la PC pour son organisation, relève-t-il. «Ont-ils vraiment envie qu’elle soit renforcée par des gens dont la motivation principale est d’échapper au service militaire et de faire un service moins pénible?» demande-t-il.

En outre, il y voit un problème pratique. En effet, pour les civilistes, l’examen de conscience a été remplacé par la preuve par l’acte avec un service 1,5 fois plus long, rappelle-t-il (365 au lieu de 245 jours). «Ce sera donc une grosse difficulté de piocher du monde dans le service civil pour le mettre dans la PC». Cette «dilution entre les différents types de services», comme il l’appelle, lui fait craindre en outre un impact négatif au final sur les effectifs de l’armée.