Télécommunications - Fusion Sunrise-UPC: 600 postes seront biffés

La fusion de Sunrise et du câblo-opérateur UPC, annoncée en novembre dernier, aura de lourdes conséquences sur le personnel. Selon un communiqué du syndicat Syndicom lundi, 600 postes vont passer à la trappe. Cela passera principalement par des licenciements.

Selon Syndicom, un total d'environ 450 licenciements est prévu, soit 13,5 % de l'effectif total de 3350 personnes (EPT). Il y aura environ 300 licenciements pour l'année en cours et 150 autres en 2022. En outre, environ 150 postes seront supprimés grâce à des fluctuations naturelles, d'ici la fin de 2022. Ce sont surtout les secteurs de la finance et de l’informatique qui seront touchés, selon le communiqué. Grâce à ces mesures annoncées, UPC Sunrise espère «acquérir la structure et la flexibilité nécessaires pour se positionner en tant que champion national» du secteur.