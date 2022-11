Vaud: Futur bâtiment de l’UNIL jugé «énergivore et anachronique»

«Le oui va l’emporter»

Toutefois, le député ne se fait guère d’illusions. «Avec les tabous Sciences, Vie et UNIL, le oui va l’emporter», pronostique-t-il. Entre le vote du crédit d’étude, en 2015, et aujour­d’hui, «le monde a changé», rappelle Jacques-André Haury. «Une infrastructure en béton, métal et verre est anachronique, énergivore et budgéti­vore», enchaîne-t-il. Le médecin vert’libéral s’attend aussi à un budget qui va gonfler à cause de «la hausse de 20 à 40% des coûts de la construction». Il craint en outre «un appel d’air», avec ce futur bâtiment de laboratoires pour la Faculté de biologie et de médecine et de locaux de travaux pratiques pour l’UNIL et l’EPFL.