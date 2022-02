Série : «Futurama» de retour en 2023, dix ans après son arrêt

Hulu s’apprête à faire revivre la série animée. Elle a commandé 20 nouveaux épisodes qui seront disponibles chez nous sur Disney+

Cette saison marquera le deuxième retour de «Futurama». La fiction, qui raconte l’histoire d’un livreur de pizzas cryogénisé par erreur et qui se réveille à la fin de l’année 2999, a été proposée pour la première fois sur la chaîne américaine Fox entre 1999 et 2003. Elle était ensuite revenue pour trois saisons diffusées entre 2007 et 2013 sur Comedy Central.

«C’est un véritable honneur d’annoncer le retour triomphal de «Futurama» une fois de plus, avant que la série soit annulée de manière abrupte encore une fois», a plaisanté Matt Groening. «Quand on nous a présenté l’opportunité de donner de nouveaux épisodes de «Futurama» aux fans et aux spectateurs, nous avions hâte de nous y mettre. Cette série emblématique a contribué à ouvrir la voie au succès de l’animation depuis ses débuts», a ajouté le président des contenus originaux de Hulu – plateforme qui diffuse la minisérie «Pam & Tommy» – et ABC Entertainment.