Un choix de plus en plus précoce et une commercialisation des méthodes de recrutement: plusieurs faîtières nationales de l’enseignement clament leur inquiétude concernant les offres de contrats d’apprentissage. Elles critiquent l’avancement du calendrier de publication des offres au 1er avril, soit plus d’un an avant la fin des études, et l’utilisation de tests d’aptitude (Multicheck par exemple) souvent développés par des entreprises privées.