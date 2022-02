Espace : Futurs astronautes européens: plus que 1360 candidats en lice

Fin 2022, ce sont quatre à six hommes ou femmes seulement qui iront jusqu’au bout du processus de sélection, parmi les plus de 22’500 candidatures au départ.

Environ 1360 aspirants aux étoiles, sur les plus de 22’500 candidatures reçues, ont été retenus pour la deuxième phase de la sélection des futurs astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA), a-t-elle annoncé jeudi. Entre quatre et six candidats seulement franchiront la ligne d’arrivée fin 2022, au terme d’un long processus de sélection qui fera émerger une nouvelle génération d’astronautes de l’ESA et ses 22 États membres.

La France, pays qui avait présenté le plus de candidatures au départ, arrive largement en tête, avec 404 postulants retenus (250 hommes et 154 femmes). Suivent l’Allemagne (194 candidats retenus), le Royaume-Uni (166) et l’Italie (159). Les candidats qui réussiront ces premiers tests devront ensuite passer des entretiens psychologiques, des «tests de groupe» et des examens médicaux. Et, in fine, seront convoqués à des entretiens de recrutement.