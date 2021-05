Intervention de police - Fuyards genevois interceptés en Bas-Valais

Plusieurs barrages ont été installés, notamment entre Bovernier et Martigny, provoquant d’importants bouchons.

La police valaisanne a arrêté un véhicule recherché par les forces de l’ordre genevoises, mardi en fin d'après-midi. Pour ce faire, un important dispositif a été déployé aux sorties d’autoroute et sur l'axe du Grand-S ain t-Bernard. « Nous avions signalé aux autorités vaudoises et valaisannes que nous cherchions un véhicule dans le cadre d’une affaire survenue le 22 mai à Genève » , a précisé mercredi Alexandre Brahier, porte-parole de la police du bout du lac . Et d’ajouter que plusieurs personnes sont impliquées dans cette affaire.