Justice : G-Eazy arrêté après une baston

Le rappeur s’est battu avec deux hommes dans un club new-yorkais. Il va devoir répondre de ses actes devant la justice.

G-Eazy aurait-il le sang chaud? Tout porte à le croire. Lundi 13 septembre 2021, le rappeur a été arrêté par la police à cause d’une violente bagarre qu’il a eue avec deux hommes, dans un club new-yorkais. Selon le «New York Daily News», l’altercation s’est déroulée trois jours auparavant, vers les 2 heures du matin. L’Américain de 32 ans, qui se trouvait avec ses amis dans une zone VIP de l’établissement, n’a pas supporté qu’un jeune homme viennent lui demander de se déplacer de cet endroit, car il avait été réservé par d’autres clients. Outrés par cette requête, l’artiste et son entourage auraient aussitôt «agressé l’individu en le frappant et en le faisant tomber sur le sol», rapporte le journal.