E-sport : G2 a remporté son 10e titre européen, les autres n’ont que des miettes

L’équipe de Caps et Hans Sama s’est imposée sur le score de 3-0 en finale du championnat européen de «League of Legends» face aux Mad Lions, dimanche.

Il y a G2 et les autres. Alors que l’équipe a longtemps été contestée par Fnatic au nombre de titres en LEC, le championnat européen de «League of Legends», elle a frappé un grand coup, dimanche, pour devenir sans conteste la meilleure organisation de l’histoire du continent. Grâce à ce 10e titre en LEC, elle creuse l’écart avec Fnatic (7), qui a vécu une saison horrible, sanctionnée par un 9e rang sur dix équipes. Mais G2 dégoûte également les Mad Lions, la troisième équipe la plus titrée en Europe, avec seulement… deux sacres.