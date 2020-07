Valorant

G2 a tout pour marcher sur l’Europe

La structure espagnole a rassemblé une véritable dream team sur la scène compétitive de «Valorant», le dernier jeu de Riot Games. Elle a sans surprise remporté ce week-end l’un des premiers tournois majeurs en Europe.

G2 semble reproduire la formule gagnante qu’elle a appliquée sur «League of Legends» en Europe, en recrutant les meilleurs joueurs possibles. En plus de Mixwell, elle compte sur le Suédois Pyth, le Polonais Patitek, le Letton Ardiis et le Belge Davidp, même si ce dernier n’a pas encore formellement de contrat avec G2.