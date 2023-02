E-sport : G2 sacré champion du monde après une épopée historique

C’est du jamais-vu dans l’histoire du Mondial de «Rainbow Six Siege» : tombée dans l’enfer du Lower Bracket dès le tout début des play-off, la team européenne G2 Esports a finalement remporté le Six Invitational , dimanche à Montréal, en battant les Brésiliens de w7m 3-1 en finale. Déjà sacrée en 2019, l’équipe des Samouraï devient la première à réussir à soulever deux fois le marteau sur le jeu de tir d’Ubisoft.

Une folle remontada

Six jours plus tôt, le sort de G2 semblait pourtant bien mal engagé dans ce Mondial, après sa défaite 0-2 dans l’Upper Bracket contre Wolves Esports. Mais c’était compter sans l’expérience du coach Fabian, dés­ormais triplement couronné après ses deux précédents titres en tant que joueur chez PENTA et G2, et la hargne de son roster international. Lancé dans une épopée historique, G2 a ensuite éliminé coup sur coup FaZe Clan (2-1), Dark­Zero (2-0), M80 (2-0), Wolves E­sports (2-1), Astralis (2-0) et Oxygen Esports (2-0), pour ­rejoindre w7m sous les pro­jecteurs.