Inde: Des «hommes-singes» déployés pour effrayer les macaques durant le G20

Une trentaine d’«hommes-singes» ont été déployés à New Delhi, pour effrayer les macaques rhésus qui y prolifèrent et les empêcher de perturber le sommet du G20 qui se tiendra début septembre, dans la capitale indienne, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Entraînés pour effrayer et faire fuir les singes

Le conseil municipal de New Delhi a recruté entre 30 et 40 «hommes-singes» pour imiter les cris des singes langur, ennemis naturels des macaques rhésus qui ont envahi la capitale indienne, où se tiendra le sommet du G20 les 9 et 10 septembre.