Crise économique : G20: l’Italie promet de travailler à «une reprise équitable»

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a ouvert officiellement mardi soir l’année du G20 en Italie. Il a promis de travailler à «une reprise équitable».

Dans une vidéo diffusée mardi soir, Giuseppe Conte déclare que «les personnes, la planète et la prospérité sont les trois piliers de la présidence italienne du G20». «Nous travaillerons à une reprise économique plus juste et plus équitable pour lutter contre les inégalités anciennes et nouvelles», ajoute-t-il, en promettant en particulier de mettre la prise de responsabilités des femmes au cœur des débats.