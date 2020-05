Diplomatie

G7 à Washington: Merkel dit non à Trump

La chancelière allemande ne participera pas en personne au G7 aux États-Unis s’il est organisé en juin, comme le souhaite le président américain.

Âge à risque

L’âge d’Angela Merkel, 65 ans, qui est également celui du Premier ministre japonais Shinzo Abe, l’expose à un risque plus élevé que la moyenne par rapport à l’épidémie de Covid-19. Les États-Unis en sont la première victime au monde (plus de 100’000 morts et 1,7 million de cas de contamination).