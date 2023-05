G7: toute coercition économique «aura des conséquences»

Les dirigeants des pays du G7 , réunis en sommet à Hiroshima , au Japon, ont prévenu samedi que toute tentative de «coercition économique» aurait «des conséquences», visant implicitement les pratiques de la Chine mais sans la nommer. La lutte contre les tentatives de Pékin d’utiliser des mesures de restriction du commerce à des fins diplomatiques est un thème central de la réunion des chefs d’État et de gouvernement du groupe des sept démocraties les plus industrialisées.

«Nous exprimons notre vive inquiétude au sujet de la coercition économique» qui nuit non seulement au commerce international mais «porte également atteinte à l’ordre international fondé sur le respect de la souveraineté et de l’État de droit et, en fin de compte, compromet la sécurité et la stabilité mondiales», ont-ils ajouté.