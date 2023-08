Gabon: Bongo accuse de «haute trahison» son rival pour la présidentielle

Les Gabonais votent samedi pour décider s’ils confient ou non un troisième mandat au chef de l’État, au pouvoir depuis 14 ans, face à 13 autres candidats. Son plus sérieux rival, Albert Ondo Ossa, choisi très tardivement par les principaux partis d’opposition, était jusqu’alors peu connu du grand public et n’a eu que six jours pour battre la campagne mais ses meetings rassemblent d’importantes foules.

Mettre fin à la «dynastie Bongo»

«Ces intrigants», «qui me donnent des leçons et qui, depuis plus de 30 ans, sont nourris par notre pays et par l’État (…), maintenant voudraient (…) détruire ce pays? Non, non, non, c’est non, c’est non, c’est non! Nous ne laisserons pas faire!» a tonné Ali Bongo Ondimba, les visant sans les nommer, en invoquant l’enregistrement qui fait l’objet d’une enquête judiciaire.