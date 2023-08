Gabon: Le général Brice Oligui Nguema nommé «président de la Transition»

«Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l’unanimité président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, président de la transition», a déclaré un officier en présence de dizaines d’officiers supérieurs et généraux, qui représentent tous les corps de l’armée gabonaise, selon le communiqué. La durée de la transition des militaires au pouvoir n’a pas été précisée. Il va ainsi succéder à Ali Bongo , après un coup d’État militaire .

Couvre-feu maintenu

«Dès demain (jeudi), les Gabonais pourront à nouveau librement vaquer à leurs occupations entre 6h et 18 heures. La restriction de circulation reste en vigueur de 18h à 6 heures du matin jusqu’à nouvel ordre», a déclaré un officier supérieur. Le couvre-feu, auparavant de 19h à 6 heures, est donc allongé d’une heure.

«Manque d’objectivité»

Cette «interdiction provisoire de diffusion» visait exclusivement des médias francophones: France 24, RFI et TV5 Monde, auxquels il était «reproché un manque d’objectivité et d’équilibre». Le général Oligui Nguema «ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des chaînes radios télévisées internationales», a annoncé un officier supérieur.