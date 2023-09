Gabon: Le général Oligui promet des institutions «plus démocratiques»

Le général Brice Oligui Nguema, qui a dirigé le putsch militaire au Gabon, a promis vendredi de «réorganiser» les institutions dans un sens «plus démocratique» et plus respectueux «des droits humains», dans un discours devant le corps diplomatique retransmis à la télévision.

«La dissolution des institutions» décrétée mercredi lors du coup d’État, «est temporaire» et «il s’agit de les réorganiser afin d’en faire des outils plus démocratiques et plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l’État de droit mais aussi de la lutte contre la corruption qui est devenue monnaie courante dans notre pays», a-t-il déclaré. Mais il n’a pas fixé de durée pour la «transition» pour laquelle il va prêter serment en tant que président lundi à Libreville.