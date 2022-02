Fribourg : Gabriel et Alice: les prénoms les plus tendance en 2021

Le Service de la statistique a décortiqué les différents chiffres portant sur les prénoms et patronymes.

Choisir un prénom pour son enfant est parfois une question de mode. Photo prétexte VQH

Jeudi, le Canton de Fribourg a publié toute une série de statistiques sur les prénoms donnés aux nouveau-nés. On y apprend en particulier que le top 3 des prénoms de garçon les plus tendance en 2021 se compose de: Gabriel (23), Liam (21) et Arthur (21). Chez les filles, il s’agit de: Alice (22), Emma (20) et Mia (16).

L’étude donne aussi de nombreux renseignements sur les statistiques des années passées, leur évolution et les distinctions entre communautés. Par exemple, en 2020, le top 5 des prénoms de garçon les plus communs dont les deux parents sont de nationalité suisse, comprenait: Théo (15), Nolan (14), Jules (14), Benjamin (13) et Noah (12). Idem, mais quand les deux parents sont de nationalité étrangère: Gabriel (11), Lucas (9), Leo (8), Diego (8) et Rodrigo (7). Même statistique, mais en comptant les enfants dont l’un des parents est de nationalité suisse et l’autre de nationalité étrangère: Leo (8), Noah (5), Liam (5), David (5) et Gabriel (4).

Chez les filles dont les deux parents sont Suisses, le top 5 de 2020 était composé de: Emma (11), Élise (11), Eva (10), Lucie (9) et Chloé (9). Quand les deux parents sont de nationalité étrangère: Mia (7), Maria (7), Alice (7), Sara (6) et Léonor (6). Quand un des parents est de nationalité suisse et l’autre de nationalité étrangère: Léa (6), Emma (6), Chloé (4), Elena (4) et Mila (4).

À noter que, à l’échelle suisse, on retrouvait en 2020 sur le podium des garçons Noah (507), Liam (372) et Matteo (359). Quant aux trois prénoms de filles les plus donnés, c’était Mia (467), Emma (407) et Mila (350).