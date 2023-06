L'ex-starlette de téléréalité Gäelle Petit sera bientôt maman

Gaëlle Petit va bientôt connaître les joies de la maternité. Avec Rodney, qu’elle a épousé en 2021 , l’ex-candidate de téléréalité attend son premier enfant. Enceinte de 8 mois, la Française de 37 ans, installée au Luxembourg, n’avait jusqu’alors pas parlé de sa grossesse aux médias. «J’avais d’abord besoin de la vivre pour moi-même. Je voulais aussi en profiter avec mon mari. Maintenant, je suis prête à partager cette nouvelle, ainsi qu’avec ma communauté qui me suit depuis si longtemps», confie celle qui a été révélée dans les «Ch’tis», en 2011. Et cet état ne l’épuise pas du tout. Bien au contraire. «C’est dingue, j’ai l’impression d’avoir une double force vitale en moi et je fais plein de choses que je n’aurais pas faites il y a quelques années», assure-t-elle. Il faut dire que la future maman, très investie dans le développement personnel, a suivi «beaucoup de thérapies», afin de se sentir prête à donner la vie.

Cependant, même si elle est très suivie par ses fans sur Instagram, celle qui est devenue influenceuse et entrepreneuse avec sa boutique en ligne ne dévoilera jamais le visage de son bébé sur les réseaux sociaux. «Moi j’ai choisi de faire de la télé en mon âme et conscience. J’ai vécu ce que j’avais à vivre et c’était génial. Mais je ne suis pas du tout d’accord avec l’idée d’imposer ça à mon enfant. Je ne peux pas choisir à sa place», dit-elle. Et pour le moment, Gaëlle préfère aussi garder le mystère autour du sexe et du prénom de sa progéniture qui verra bientôt le jour. Quel genre de mère sera-t-elle? «Je ne chercherai pas à être parfaite, mais j’espère que je serai la plus bienveillante possible.» Une chose est sûre, Gaëlle compte bien avoir d’autres enfants avec Rodney. «Maintenant on est assez matures et prêts à fonder une famille», se réjouit-elle.