Football: Gaël Clichy: «Enzo Crivelli? Un cactus auquel il vaut mieux ne pas se frotter»

Pour la dixième fois, la vingtième fois, peut-être plus, Servette a dû jongler avec ses lacunes à la finition contre Grasshopper. Avec les Grenat, c’est possible de tirer près de vingt fois au but, de ne pas concéder le moindre tir cadré et d’atteindre la pause sur le score de 1-1. Tant de formules essayées, tant de fois ce même constat à l’arrivée. La prochaine formule, justement, a commencé à se dessiner samedi dans la journée, avant d’être confirmée au moment où les Genevois arrosaient le but zurichois longtemps, si longtemps en vain. Elle s’appelle Enzo Crivelli (27 ans), 129 matches de Ligue 1 et cinq apparitions avec l’équipe de France M21 au compteur.