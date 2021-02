Après ses éliminations d’entrée à Rome, Hambourg, Roland-Garros, Vienne et sa défaite la semaine dernière face à l’Italien Matteo Berretini lors de l’ATP Cup, Gaël Monfils a été envoyé au tapis dès le 1er tour à l’Open d’Australie par le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 86) 3-6 6-4 7-5 3-6 6-3. Le Français de 34 ans, qui n’a pas gagné un match depuis la reprise du jeu post-confinement, n’avait plus été vaincu aussi tôt dans le tournoi depuis 2006…

«Je joue mal, je n’arrive pas à servir, je n’arrive pas à faire un coup droit, je fais des fautes, je suis 6 mètres derrière, je mets des bâches. Pourquoi? Je ne sais pas, a lâché un Gaël Monfils dépourvu de solutions en conférence de presse. Je suis honnête, je vous dis que je n’ai pas de confiance, que ça va prendre du temps. (…) Je ne me sens pas bien et ça se voit, je n’ai pas besoin d’en dire plus, parce que ça se ressent je pense.»

Avant de poursuivre: «Le pire dans tout ça, c’est que je taffe et que je n’y arrive pas. Je m’entraîne comme un boucher et ça ne passe pas. J’aimerais bien me relever et vous dire que ce cauchemar est fini, mais là je suis dedans, a-t-il dit, avant de craquer en pensant à une phrase de sa mère. «On se raccroche à rien (…) Elle me dirait (long silence, il fond en larmes) qu’il faut continuer de s’entraîner et ça reviendra. C’est le seul truc.»