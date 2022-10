Tennis : Gaël Monfils et Elina Svitolina sont devenus parents

Le Français Gaël Monfils (38e joueur mondial), absent des courts de tennis depuis mi-août, et son épouse, l'Ukrainienne Elena Svitolina (retombée au 164e rang mondial), ont annoncé samedi être devenus les parents d'une petite fille prénommée Skaï. «J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée avec le plus incroyable des cadeaux à 6h. Elina a été forte et courageuse. Je ne peux que remercier ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Skaï», a publié Monfils, 36 ans, sur les réseaux sociaux samedi.