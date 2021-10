Gaëlle Petit pourrait avoir un enfant l’an prochain

Depuis son mariage avec son chéri, Rodney, qui s’est déroulé le 2 octobre 2021 au Luxembourg, où elle vit, Gaëlle Petit nage en plein bonheur. L’ex-candidate de téléréalité, qui avait rencontré cet Américain en juillet 2020, a très vite senti qu’il était son âme sœur. «Quand il m’a fait sa demande en mariage après six mois de relation, cela m’a paru évident. Il est à la fois mon mari, mon ami, mon confident, mon partenaire et mon coéquipier de vie. Il y a une harmonie vraiment dingue entre nous deux», confie la Française de 35 ans qui préfère toutefois garder un certain mystère autour de son homme. Le visage de Rodney n’est jamais dévoilé sur ses photos de couple qu’elle publie sur le Net. «Il préfère rester discret car il exerce un métier très sérieux qui ne lui permet pas d’être affiché sur les réseaux, explique la Française qui se verrait bien devenir maman. Je pourrais avoir un enfant l’année prochaine. En plus, pendant la grossesse, notre créativité est encore plus grande. Donc si je tombe enceinte, je vais être une machine de guerre!»