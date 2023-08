Concours: Gagne 1 an de cinéma gratuit pour toi et ta personne préférée

Le 03 septembre aura lieu la «Journée du Cinéma Allianz», qui en sera à sa prochaine édition. Comédies romantiques, films dramatiques, films d'art et d'essai, films d'aventure, d'action, d'animation ou de super-héros, il y en aura pour tous les goûts.

202 cinémas en Suisse et au Liechtenstein, avec plus de 550 salles de cinéma, participent à la septième édition de la «Journée du Cinéma Allianz». Le dimanche 3 septembre 2023, les cinéphiles pourront profiter de plus de 150 films pour seulement 5 CHF par billet. Tu trouveras toutes les informations ici.