Concours – Gagne 1x 2 invitations pour la Birthday Pary des 15 ans de 20 minutes

Klischée c'est l'histoire de quatre talentueux musiciens et amis ayant leurs racines à Berne et en Valais. Depuis ses débuts en tant que collectif multiculturel, Klischée est toujours à la recherche de renforts musicaux - tant au niveau des voix en studio que lors d’innombrables concerts survoltés à travers l’Europe et la Chine. La musique de Klischée est moderne et hybride: une bonne part d’électronique, des mélodies imparables, des voix puissantes en français et en anglais, le tout associé à des rythmes dansants et au son typique des cuivres en live. Ajoutez à cela des visuels qui collent aux sonorités et un lightshow de dingue… bref, Klischée est une expérience audiovisuelle totale.