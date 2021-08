Concours : Gagne 1x2 billets pour le concert de Dua Lipa

Nous t'envoyons, toi et un accompagnant, au concert de Dua Lipa le 20 mai 2022 à Zurich.

Dua Lipa est l'une des musiciennes les plus populaires de notre époque : la jeune femme de 25 ans a déjà remporté trois Grammys et cinq Brit Awards. L'année prochaine, le 20 mai, la chanteuse viendra en Suisse pour la troisième fois et donnera son premier concert en solo au Hallenstadion de Zurich. "New Rules", "Hotter than Hell" et "Blow Your Mind (Mwah)" ne sont que quelques-unes des chansons que la pop star interprétera.