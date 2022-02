Concours : Gagne 1x2 billets pour le concert de Kiss le 7 juillet 2022

Nous t'enverrons, toi et la personne qui t'accompagne, à l'inoubliable concert de Kiss le 7 juillet 2022.



KISS (Gene Simmons) en live lors du The Final Tour Ever - Kiss End Of The Road World Tour à la Königsplatz

Kiss est un groupe de hard rock américain, fondé en 1973 à New York. Avec plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, le groupe fait partie des groupes de rock les plus populaires. Les albums les plus populaires publiés par Kiss sont "Alive ||", "Smashes" et "Thrashes & Hits". Le groupe est unique et reconnaissable entre mille avec ses looks flamboyants et ses visages maquillés.